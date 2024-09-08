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Adana'da Mazgal Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Adana'da bir kişinin etrafı kontrol edip mazgalı çalarak uzaklaşması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yerinin önündeki mazgal çalınan İsmail Çıtak, mağdur olduklarını belirtti.

Adana'da bir kişinin önce etrafı kontrol edip, sonra da mazgalı çalarak uzaklaşması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yerinin önündeki mazgal çalınan İsmail Çıtak, "100-200 liralık demir parçası için biz mağdur olduk" dedi.

Olay, 2 Eylül Pazartesi günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde bulunan bir zirai ilaç bayisinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, elektrikli bisikletiyle yolda seyir halindeyken zirai ilaç bayisinin önünde durdu. Bu sırada yağmur suyu giderinin mazgalını gözüne kestiren şahıs, önce etrafı kontrol etti, sonra da mazgalı kaldırıp elektrikli bisikletinin sepetine attı.

O anlar kamerada

Daha sonra şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yerine geldiğinde mazgalın olmadığını fark eden İsmail Çıtak, durumu önce polise daha sonra Adana Su ve Kanalizasyon (ASKİ) ekiplerine bildirdi. Polis, güvenlik kamerasını alıp inceleme başlatırken ASKİ ekipleri mazgalın kendi sorumluluklarında olmadığını bildirdi.

Yağmur suyu gideri açık kaldığı için Çıtak, kendilerince önlem alıp giderin etrafını tahta ile kapattı.

"100-200 lira için mağdur olduk"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan İsmail Çıtak, "100-200 lira edecek mazgal için biz mağdur olduk. Buradan insanlar geçiyor. Böyle önlem almasak belki birisi düşüp yaralanacak. Yetkililere bildirdik ama çözüm olmadı. Bir an önce bu giderin mazgalı geri kapatılsın" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel adana

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