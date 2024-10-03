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Adana'da Maymun Çocuğa Saldırdı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir maymun, tişörtünde maymun resmi olan bir çocuğa saldırdı. Olay anı saniye saniye kaydedildi, çocuk hafif yaralandı. Aile, maymunun sahibinden şikayetçi olmadı.

Adana'da maymun, tişörtünde maymun resmi olan ve kendisini sevmek isteyen çocuğa saldırdı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Avrupa'dan tatile gelen bir kişi yanında maymun getirdi. Tasma takıp maymunu mahallede gezintiye çıkaran şahıs, daha sonra maymunu çocukların yanına götürdü. Maymun, kendisini sevmek isteyen ve üzerinde maymun resmi olan çocuğa saldırdı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, çocuk ayağından hafif şekilde yaralandı. Ailenin ise maymunun sahibinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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