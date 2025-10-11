Adana'da Maskeli Hırsız Bisiklet Çaldı

Adana'da yüzü maskeli hırsız girdiği apartmandan bisiklet çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yüzü maskeli başında şapkası olan hırsızlık şüphelisi girdiği binanın merdivenlerinde gezinip bulduğu bisikleti çaldı. Hırsız, bisikleti asansöre koyup inerek binadan uzaklaştı. Sabah saatlerinde bisikletinin çalındığını gören sahibi durumu polise bildirdi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA