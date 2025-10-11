Haberler

Adana'da Maskeli Hırsız Bisiklet Çaldı

Adana'da Maskeli Hırsız Bisiklet Çaldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzü maskeli bir kişi, apartmanda bisiklet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da yüzü maskeli hırsız girdiği apartmandan bisiklet çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yüzü maskeli başında şapkası olan hırsızlık şüphelisi girdiği binanın merdivenlerinde gezinip bulduğu bisikleti çaldı. Hırsız, bisikleti asansöre koyup inerek binadan uzaklaştı. Sabah saatlerinde bisikletinin çalındığını gören sahibi durumu polise bildirdi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

