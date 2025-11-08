Haberler

Adana'da Marketten Cep Telefonu Hırsızlığı

Adana'da Marketten Cep Telefonu Hırsızlığı
Güncelleme:
Adana'daki bir markette, güvenlik kameralarına yansıyan bir olayda kimliği belirsiz bir şüpheli, kasada duran cep telefonunu çalarak marketten kaçtı. Olayın ardından market sahibi durumu polise bildirdi ve yakalama çalışmaları başlatıldı.

Adana'da bir marketin kasasından cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete giren kimliği belirsiz şüpheli, market sahibinin başka bir işle uğraştığını fark ettiği anda kasada duran cep telefonu pantolonunun içerisine koydu. Daha sonra şüpheli marketten ayrılırken, market sahibi cep telefonunu kasada göremeyince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda cep telefonunun çalındığını fark eden market sahibi durumu polise bildirdi.

Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

