Adana'da Marketten 6 Bin Lira Çalan Şüpheli Yakalandı

Adana'da bir marketin kasasından 6 bin lira çalma anı saniye saniye görüntülendi. Şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Temmuz saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli Ali B. (20), müşteri gibi girdiği Hüseyin Ç.'nin marketinde bir süre dolaşıp keşif yaptı. Market sahibi rafları düzenlediği sırada dalgınlığından faydalanan Ali B., yazar kasadan 6 bin lirayı çalıp kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin ağzında sigarayla hırsızlık yaptığı dikkat çekti. Hırsızlığı fark eden Hüseyin Ç.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen ve 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ali B., aynı mahalledeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Ali B. sorgusunda, "Kasayı boş görünce şeytana uydum. Parayı da harcadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ADANA