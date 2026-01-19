Haberler

Markette kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kardeş olduğu iddia edilen iki kişi arasında bir markette yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda aile bireyleri tarafları ayırmaya çalıştı.

Adana'da bir markette kardeş olduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kardeş oldukları öne sürülen iki kişi bir markette kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında aile bireyleri tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga esnasında marketteki ürünler adeta yer bir oldu.

Yaşanan arbede güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
