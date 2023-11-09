Adana'da makaron üretim tesisinde yangın
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Adana'da makaron üretim tesisinde yangın Adana'da makaron üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da makaron üretim tesisinde yangın
ADANA - Adana'da makaron üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Yeşil Sanayi sitesinde bulunan makaron üretim tesisinde çıktı. İddiaya göre, iş yerinden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa