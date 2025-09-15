Adana'da LPG Tankında 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da bir aracın LPG tankında 4 kilo skunk bulundu, 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada narkotik köpeği LPG tankına tepki verdi. Yerinden sökülen tanktan 39 paket halinde 4 kilo skunk ele geçirildi. Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i uyuşturucudan haberi olmadığını ileri sürerken E.Ç.'nin ise araçta uyuşturucu olduğunu bildiğini ancak kendisinin satıcı değil içici olduğunu söylediği öğrenildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.