Haberler

Adana'da Lise Öğrencilerine Bıçaklı Saldırı

Adana'da Lise Öğrencilerine Bıçaklı Saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da parkta oturan 3 lise öğrencisi, motosikletli şüpheliler tarafından darp edilip bıçaklandı. Olayla ilgili 6 kişi yakalanırken, 1'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Adana'da parkta oturan 3 lise öğrencisinin darp edilip bıçaklandığı olayla ilgili yaşları 15 ile q7 arasında değişen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 26 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki 3 lise öğrencisi okul çıkışı parkta oturup sohbet etmeye başladı. Çocuklar sohbet ettiği sırada yanlarına motosikletli 2 kişi geldi. Şüpheliler, öğrencilere bir fotoğraf gösterip kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Çocuklardan "Tanımıyoruz" cevabını alan 2 kişi kavga çıkarttı. Kavga sırasında şüphelilerin arkadaşları da yardıma geldi. 3 lise öğrencisini öldüresiye darp edip bacaklarından bıçaklayan şüpheliler kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan lise öğrencileri, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından olayı karıştığı tespit edilen C.Y. (15), R.Ç. (15), M.T. (17), A.M. (15), M.A (15) ve A.K. (17) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanırken diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.