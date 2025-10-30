Adana'da Lise Öğrencilerine Bıçaklı Saldırı

Adana'da parkta oturan 3 lise öğrencisi, öldüresiye darbedilip bacaklarından bıçaklandı.

Olay, 26 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencileri İ.D. (17), B.K. (17) ve Y.K. (17), okul çıkışı parkta oturup sohbet etmeye başladı. Çocuklar sohbet ettiği sırada yanlarına motosikletli 2 kişi geldi. Şüpheliler, öğrencilere bir fotoğraf gösterip kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Çocuklardan "Tanımıyoruz" cevabını alan 2 kişi kavga çıkarttı. Kavga sırasında şüphelilerin arkadaşları da yardıma geldi. 3 lise öğrencisini öldüresiye darbedip bacaklarından bıçaklayan şüpheliler kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan lise öğrencileri, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis, öğrencilere saldıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA