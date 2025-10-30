Haberler

Adana'da Lise Öğrencilerine Bıçaklı Saldırı

Adana'da Lise Öğrencilerine Bıçaklı Saldırı
Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde üç lise öğrencisi, bir parkta otururken motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Öğrenciler ağır darbe alarak bacaklarından bıçaklandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan öğrenciler taburcu oldu.

Adana'da parkta oturan 3 lise öğrencisi, öldüresiye darbedilip bacaklarından bıçaklandı.

Olay, 26 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencileri İ.D. (17), B.K. (17) ve Y.K. (17), okul çıkışı parkta oturup sohbet etmeye başladı. Çocuklar sohbet ettiği sırada yanlarına motosikletli 2 kişi geldi. Şüpheliler, öğrencilere bir fotoğraf gösterip kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Çocuklardan "Tanımıyoruz" cevabını alan 2 kişi kavga çıkarttı. Kavga sırasında şüphelilerin arkadaşları da yardıma geldi. 3 lise öğrencisini öldüresiye darbedip bacaklarından bıçaklayan şüpheliler kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan lise öğrencileri, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis, öğrencilere saldıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
