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Adana'da Lastik Tamircisinden Havalı Bijon Sökme Tabancasını Çalan Şüpheli Yakalandı

Adana'da Lastik Tamircisinden Havalı Bijon Sökme Tabancasını Çalan Şüpheli Yakalandı
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Adana'da bir kişinin lastik tamircisinde havalı bijon sökme tabancasını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın şüphelisi kısa süre içinde yakalanarak tutuklandı.

Adana'da lastik tamircisine giren bir kişinin havalı bijon sökme tabancasını montunun içerisine koyarak çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, 2 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Nuri Sabuncu Bulvarı'nda lastik tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, lastik tamircisinin önünden geçen S.O.A.K., tezgahta gördüğü havalı bijon sökme tabancasını çalmaya karar verdi.

İş yerinin içerisine giren şüpheli soğukkanlı bir şekilde hava bijon sökme tabancasını tezgahtan alıp montunun cebine koydu. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Havalı bijon sökme tabancasını bulamayan iş yeri sahibi S.A. ise durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicili Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis söz konusu şüpheliyi evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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