Adana'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 1 Kilogram Altın Çalındı

Adana'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 1 Kilogram Altın Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da motosikletle kuyumcuya gelen şüpheliler, 2 çalışanı bacaklarından vurup yaklaşık 1 kilogram altın çaldı. Saldırganlar kayıplara karıştı, polis yakalama çalışmaları başlattı.

Adana'da motosikletle gelen şüpheliler kuyumcuda çalışan 2 kişiyi tabanca ile bacaklarından vurup yaklaşık 1 kilogram altın çalarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli motosiklet ile kuyumcuya geldi. Ellerinde tabanca ile içeri giren şüpheliler, çalışan yabancı uyruklu İ.K (26) ve A.K (23)'ye ateş açtı. Bacaklarından vurulan iki çalışan kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada saldırganlar tezgahta ve vitrinde bulunan yaklaşık 1 kilogram altını çantaya doldurdu. Ardından motosiklete binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

Ehliyet sınavından kaldı, görüntüsü büyük tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcunun Avrupa'daki ilk fotoğrafı gündem oldu

Bir dönem koca şehirde yapayalnızdı, şimdi bütün dünya tanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.