Adana'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 1 Kilogram Altın Çalındı

Adana'da motosikletle gelen şüpheliler kuyumcuda çalışan 2 kişiyi tabanca ile bacaklarından vurup yaklaşık 1 kilogram altın çalarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli motosiklet ile kuyumcuya geldi. Ellerinde tabanca ile içeri giren şüpheliler, çalışan yabancı uyruklu İ.K (26) ve A.K (23)'ye ateş açtı. Bacaklarından vurulan iki çalışan kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada saldırganlar tezgahta ve vitrinde bulunan yaklaşık 1 kilogram altını çantaya doldurdu. Ardından motosiklete binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA