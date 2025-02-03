Adana'da Kuyumcudan 3 Kilogram Altın ve 100 Bin TL Çalındı
Adana'da bir kişi, alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak kuyumcuya girip 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalarak kayıplara karıştı. Alarmın çalmasıyla güvenlik durumu polise bildirdi ve polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'da bir kişi, alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya havalandırma girip 3 kilogram altın ve 100 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.
Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak içeride bulunan kuyumcuya girdi. Şüpheli kasada bulunan 3 kilogram altın ve 100 bin TL parayı aldı. Bu sırada alarmın çalmasıyla güvenlik durumu polise bildirdi. Alarmı duyan şüpheli havalandırma boşluğuna tekrar girerek kaçtı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. - ADANA