Adana'da Kurban Kesimi Sırasında Çok Sayıda Yaralanma Olayı

Adana'da Kurban Kesimi Sırasında Çok Sayıda Yaralanma Olayı
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Kurban Bayramı'nın ilk günü Adana'da kurban keserken yaralanan pek çok kişi hastanelere başvurdu. Acemi kasaplar ve dikkatli olunmayan işlemler nedeniyle yaralanma vakaları arttı.

Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kurbanlıkları kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle ve kesici aletlerle bazı kişiler yaralandı. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine gelerek tedavi oldu.

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne gelen Seyithan Baran, bıçakla kendini yaraladığını belirterek, "Koyun kesiyordum, koyunun derisini yüzerken bıçak elime denk geldi, biraz kestim elimi. Sağ olsun abim hastaneye getirdi. Herkesin işi rast gitsin, kurban keserken çok dikkatli olun. Benim başıma geldi, onların başına gelmesin" dedi.

Öte yandan kentte şu ana kadar bir çok acemi kasabın farklı hastanelere başvurarak ayakta tedavi edildiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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