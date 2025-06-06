Adana'da Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Adana'da Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
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Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurban kesmeye çalışan birçok kişi yaralanarak hastanelere başvurdu. Acemi kasapların yaralanmalarına dair vakalar, bıçakla kendini yaralayan Seyithan Baran gibi örneklerle artış gösterdi. Tedavi edilen yaralılar, kurban kesimi sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Adana'da acemi kasaplar hastanelere başvurdu

ADANA - Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kurbanlıkları kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle ve kesici aletlerle bazı kişiler yaralandı. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine gelerek tedavisini yaptırdı.

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne gelen Seyithan Baran, bıçakla kendini yaraladığını belirterek, "Koyun kesiyordum, koyunun derisini yüzerken bıçak elime denk geldi, biraz kestim elimi. Sağ olsun abim hastaneye getirdi. Herkesin işi rast gitsin, kurban keserken çok dikkatli olun. Benim başıma geldi, onların başına gelmesin" dedi.

Öte yandan kentte şuana kadar bir çok acemi kasabın farklı hastanelere başvurarak ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT DAĞLI - 3.Sayfa
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