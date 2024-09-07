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Adana'da kural tanımayan sürücülere 2 milyon 145 bin TL ceza kesildi

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Adana'da alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik yapılan uygulamada ceza yağdı. Alkollü araç kullananların yanı sıra trafik kurallarını tanımayan sürücülere toplamda 2 milyon 145 bin TL para cezası uygulandı.

Adana'da kural tanımayan sürücülere 2 milyon 145 bin TL ceza kesildi

ADANA - Adana'da alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik yapılan uygulamada ceza yağdı. Alkollü araç kullananların yanı sıra trafik kurallarını tanımayan sürücülere toplamda 2 milyon 145 bin TL para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kural tanımayan sürücülere yönelik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan uygulamalar çerçevesinde 2 bin 621 araç kontrol edildi. Alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren 15 sürücünün ehliyetine el konuldu. Araçlarında abart egzoz bulunduran 9 sürücüye, ehliyetsiz trafiğe çıkan 44, kırmızı ışık ihlali yapan 39, kask ihlalinden 87, seyir halinde cep telefonuyla konuşan 46 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kural tanımayan sürücülere toplamda 2 milyon 145 bin TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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