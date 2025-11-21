Adana'da Kovalamaca: Hapis Cezalı Şahıs Polisten Kaçamadı

Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçınca sokak aralarında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Kaçan şüpheli, polis tarafından boş arazide havaya uyarı ateşi açılarak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde hakkında hakaret suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sokak aralarında başlayan kovalamaca, mahalle çıkışındaki boş araziye kadar sürdü. Ekiplerin havaya uyarı ateşi açtığı kovalamaca sonunda A.D. boş arazide yakalanarak gözaltına alındı. Yaşananlar ise film sahnelerini aratmadı. - ADANA