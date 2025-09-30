Haberler

Adana'da Kötü Koku İhbarı: 2 Kamyonet Çöp Çıkarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine polis tarafından girilen bir evden, 2 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı. 78 yaşındaki ev sahibinin yalnız yaşadığı öğrenildi.

Adana'da kötü koku ihbarı üzerine girilen böceklerin sardığı bir müstakil evden, 2 kamyonet dolusu çöp çıkartıldı.

Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki A.Ç.'ye (78) ait evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis kapıyı çaldı, ancak kimse açmadı. A.Ç.'ye de ulaşılamayınca polis, çilingir yardımıyla evin içerisine girdi. İçeri giren ekipler, evin adeta bir çöp haline geldiğini görünce temizlik ekipleri yönlendirildi. Ekiplerinin çalışmasıyla evden 2 kamyonet çöp çıkarıldı. Böceklerin sardığı ev daha sonra ilaçlandı.

Öte yandan, A.Ç.'nin evde tek başına yaşadığı öğrenildi. - ADANA

