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Adana'da Korsan Otoparkçı Suçüstü Yakalandı

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Adana'da 30 TL ücret isteyen bir korsan otoparkçı, sivil trafik polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anları polis tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'da korsan otoparkçı suçüstü yakalandı

ADANA - Adana'da 30 TL ücret isteyerek korsan otoparkçılık yapan şüpheli, sivil trafik polisine suçüstü yakalandı. Para istediği anlar ise polisler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi D400 karayolunda bir kişinin boş arazide korsan otoparkçılık yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine sivil trafik polislerin söz konusu adrese giderek aracını park etmek istedi. Bu sırada korsan otoparkçı İ.H.B. polislerin yanına gelerek araçlarını park ettiği için 30 TL para istedi. Polis şahsa parayı verip daha sonra polis kimliğini göstererek korsan otoparkçıyı gözaltına aldı. Bu anlar ise polis tarafından anbean görüntülendi.

Gözaltına alınan İ.H.B. hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" ten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Adana'da Korsan Otoparkçı Suçüstü Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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