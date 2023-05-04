Adana'da korkunç cinayet: 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Adana'da Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş, tartıştığı eşi İptihel Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı boğazını keserek öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı da ağır yaraladı. Durmuş, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek cinayeti işlediğini itiraf etti.

ADANA'da tartıştığı eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ile engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) boğazını keserek öldürüp, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) da ağır yaralayan Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş (42), tutuklandı. Durmuş'un, ifadesinde, cinayetten saatler önce eşinin, otomobilde içki içerken 6 çocuklarının 2'sinin kendisinden olmadığını söylediğini ileri sürüp, "Bu yüzden aramızda tartışma çıktı, eve gidip olayı gerçekleştirdim" dediği ortaya çıktı.

Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol bağımlısı Özgür Durmuş'un şiddet uyguladığı 6 çocuğu, daha önce Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Dün saat 01.00 sıralarında Özgür Durmuş ile eşi İptihel Baba, birlikte dışarı çıkıp, otomobilde içki içerek sohbet ederken tartışma çıktı. Eve dönen çiftin tartışmasına kayınpederi Muhammed Zeki Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve engelli kayınbiraderi Muhammed Baba da karıştı. Tartışma sırasında Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı. Bıçağın yamulmasıyla mutfaktan yeni bir bıçak alan Durmuş, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de boğazını kesti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Durmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.