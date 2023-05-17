Adana'da köpük fabrikasında büyük yangın

Adana'da bulunan bir köpük fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir köpük fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. - ADANA