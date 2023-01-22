Adana'da kontrolden çıkan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Adana'nın Pozantı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak Çakıt Çayı'na uçtu. Adana'nın Pozantı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak Çakıt Çayı'na uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza D-750 karayolu Pozantı – Niğde istikameti Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. 01 CGS 15 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu. Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan A.A. (22) hayatını kaybetti. Ş.Ü. (22) ve Ç.S. (22) yaralandı. Yaralılar Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pozantı Adana 3. Sayfa Haberler

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