Adana'da Kontrolden Çıkan Minibüs Kazası: Yaya Kıl Payı Kurtuldu

Güncelleme:
Adana'da kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü, refüje çıkarak yolun karşı tarafına geçti ve 4 araca çarparak durabildi. O sırada yaya geçidinden geçen bir kişi, minibüsün fark etmesiyle ezilmekten kıl payı kurtuldu.

Kaza, 13 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Kontrolden çıkan yolcu minibüsü önündeki araçlara çarpmamak için refüjden geçti. Minibüs refüjden geçtiği sırada bir kişi yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken ezilmekten kıl payı kurtuldu. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu minibüsü ise park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Kaza anını gören bölge esnafı Özcan Karataş (37), "Karşıdan araç freni patlayarak geldi. Yayalara çarpmamak için araçlara çarpıp durdu. 4 arabaya birden çarpınca anca durabildi" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
