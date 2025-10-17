Adana'da Kontrolden Çıkan Minibüs Kaldırıma Çıktı, 2 Kişi Yaralandı

Adana'da kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıkıp 2 kişiyi yaraladı, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre K.D., idaresindeki 01 M 0756 plakalı yolcu minibüsünün hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan minibüs yayalar A.Ş.S. ve R.Ö.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA