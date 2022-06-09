Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı Adana'da komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Adana'da komşular arasında silahlı Kavga : 1 yaralı

ADANA - Adana'da komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi tabanca ile ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, komşu olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişi tabanca ile ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda Y.K ayağından vuruldu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekibine ihbar etti. Yaralı Y.K yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis havaya ateş açarak kavga eden grubu güçlükle dağıttı. Polis havaya ateş açtığı esnada bir sağlık personeli panikledi. Haber yapmaya gelen bir gazeteci panikleyen sağlık görevlisinin koluna girerek kavga bölgesinden uzaklaştırıp sakinleştirdi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Adana kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title