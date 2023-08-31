Adana'da komşu tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, Görbeyaz Mahallesi Köysekisi mevkisinde yaşanan tartışma sonucunda komşusu tarafından silahlı saldırıya uğrayan Akif Kolbar hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde komşusu tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Görbeyaz Mahallesi Köysekisi mevkisinde Akif Kolbar ile henüz ismi öğrenilemeyen komşusu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine komşusu Kolbar'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kolbar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.