Adana'da cinnet getiren adam, eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da koca dehşeti: Cinnet getiren adam, eşi ve çocuğunu öldürdü

Cinayetin ardından intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da cinnet getiren adam, eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı 78101 Sokak'ta bulunan Dila Apartmanı'nın 9. katında meydana geldi. İddiaya göre, 49 yaşındaki Cem Suna cinnet getirip, sabaha karşı 43 yaşındaki eşi Deniz ve 16 yaşındaki oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu.

Bağrışmaların üzerine komşular polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri anne ve oğlunun öldüğünü belirledi. Cem Suna'nın ise ağır yaralı olduğunu tespit edilerek hastaneye kaldırıldı. Cem Suna, tedaviye alınırken anne ve oğlunun cenazesi morga kaldırıldı.

Öte yandan olayda 2 bıçak kullanıldığı tespit edilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.