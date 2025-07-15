Adana'da Kızların Fotoğrafını Çeken Arkadaşına Tepki: Boğazı Sıkıldı

Adana'da Kızların Fotoğrafını Çeken Arkadaşına Tepki: Boğazı Sıkıldı
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Adana'da bir adam, arkadaşının şort giyen kızların fotoğrafını çekmesine müdahale edince boğazı sıkıldı. Olay, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Şikayetçi olamayan mağdur, durumu detaylıca anlattı.

Adana'da bulvarda yere yatırılıp boğazın sıkılan şahıs arkadaşının şort giyen kızların fotoğrafını çektiğini, bu nedenle elinden telefonu aldığını belirterek, "Telefonu alıp polise götürecektim. Benim boğazımı sıkıp telefonu alıp kaçtı" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay 13 Temmuz günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi Karataş Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre S.P. (29) telefonunu aldığını öne sürdüğü Özgür Dolaş'ın bulvarda boğazını sıktı. Bu durum ise bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin yardımıyla kavga büyümeden önlendi. Boğazı sıkılan Özgür Dolaş, olayın çok yanlış anlaşıldığını belirterek kavganın nedenini anlattı. Dolaş, S.P.'nin arkadaşı olduğunu ve 10 gün önce cezaevinden çıktığını belirterek, "Yaklaşık 10 gün önce cezaevinden çıkan bir arkadaşımı gezdirmek için arabayla birkaç tur attık. Araçla ilerlediğimiz sırada, yolda gördüğümüz genç kız kardeşlerimize yönelik rahatsız edici sözler sarf etti. 'Of, ne güzel" gibi ifadeler kullandı. Uyardım, yapma, benim de kızım var dedim. Bir süre sonra aracın camını indirip, kızların bacaklarını cep telefonuyla gizlice kaydetmeye başladı. Bu duruma sessiz kalamazdım. Arabayı durdurdum, telefonu elinden aldım ve karakola götürmek istedim. Ancak arkam dönükken boğazıma sarıldı ve yere düşürdü. Boğuşma sırasında telefonu tekrar almayı başardı. Vatandaşlar yardıma gelince olay yerinden kaçtı" diye konuştu.

Dolaş, kendisinin de kızının olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Benim de bir kızım var. Böyle kişilerin dışarı çıkıp kız kardeşlerimize göz dikmesi kabul edilemez. Eğer ona göz yumsaydım, kendimden utanırdım. Olay sırasında çekilen görüntülerde darp edilen kişi benim. Boynumu son anda kurtardım, aksi halde boğabilirdi. Şikayetçi olamadım çünkü yakalayamadım." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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