Adana'da Kızlar Arasında Kavga Kameralara Yansıdı

Adana'da 3 kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen bir kızı tekme ve yumruklarla darp ederken, yaşananlar kameralara yansıdı.

İddiaya göre, 3 genç kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen başka bir kızla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Genç kızlar, mahalle arasında diğer kızı yumruk ve tekmeler atarak darp etti. Genç kızların arkadaşlarının yaşananları adeta film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Bir kişi ise o anları saniye saniye görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. - ADANA