ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti

Savaş uçakları ülkeye bomba yağdırdı, en az 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Adana'da Kızlar Arasında Kavga Kameralara Yansıdı

Adana'da Kızlar Arasında Kavga Kameralara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, kendilerine küfür ettiği öne sürülen bir kızı tekme ve yumruklarla darp eden 3 genç kızın kavgası kameralar tarafından kaydedildi. Olayın yaşandığı mahallede, diğer kızların bildiği bir genç, görüntüleri saniye saniye sosyal medyada paylaştı.

Adana'da 3 kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen bir kızı tekme ve yumruklarla darp ederken, yaşananlar kameralara yansıdı.

İddiaya göre, 3 genç kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen başka bir kızla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Genç kızlar, mahalle arasında diğer kızı yumruk ve tekmeler atarak darp etti. Genç kızların arkadaşlarının yaşananları adeta film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Bir kişi ise o anları saniye saniye görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. - ADANA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.