Adana'da Kızlar Arasında Kavga Kameralara Yansıdı
Adana'da, kendilerine küfür ettiği öne sürülen bir kızı tekme ve yumruklarla darp eden 3 genç kızın kavgası kameralar tarafından kaydedildi. Olayın yaşandığı mahallede, diğer kızların bildiği bir genç, görüntüleri saniye saniye sosyal medyada paylaştı.
Adana'da 3 kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen bir kızı tekme ve yumruklarla darp ederken, yaşananlar kameralara yansıdı.
İddiaya göre, 3 genç kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen başka bir kızla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Genç kızlar, mahalle arasında diğer kızı yumruk ve tekmeler atarak darp etti. Genç kızların arkadaşlarının yaşananları adeta film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Bir kişi ise o anları saniye saniye görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa