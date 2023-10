Adana'da kıskançlık krizine girerek dehşet saçan şüpheli tutuklandı

Adana'da kıskançlık krizine girerek dehşet saçıp, 1 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde 17 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Can G. (29), sevgilisi Nesrin S.'nin (28) yaşadığı apart dairesine gitti. Kullandığı uyuşturucu madde etkisinde olan Ahmet Can G., bir süre sonra sevgilisi Nesrin S.'yi boğmaya çalıştı. Apart dairesindeki yan odada kalan Sadettin Tangüner (58) ise sesler üzerine kapının önüne çıktı. Bu sırada madde etkisinde olan Ahmet Can G., Tangüner'i pompalı tüfekle kasığından ve boynundan vurarak olay yerinden kaçtı. Ardından Ahmet Can G., olayla alakası olmayan ve sokakta yürüyen Y.A., O.G. ve Ö.B.A.'yı da pompalı tüfekle vurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri vurulan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tangüner ise olay yerinde hayatını kaybetti. Tangüner'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise saklandığı inşaatta yakalandı. Ahmet Can G. emniyette verdiği ifadesinde, "Maddenin etkisindeydim ne olduğunu hatırlamıyorum" derken, sevgilisi Nesrin S. de ifadesinde, "Kıskançlık krizine girdi, beni boğmaya çalıştı" dedi.

Ahmet Can G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk oldu. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA