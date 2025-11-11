Adana'da Kırmızı Işıkta Geçen Araç Seyisi Hayatından Etti
Adana'da kırmızı ışıkta geçiş yapan otomobilin çarptığı seyis, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, Seyhan ilçesinde meydana geldi.
Kaza, 3 Kasım günü merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelmişti. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen İ.K. yönetimindeki 31 AYD 39 plakalı BMW marka otomobil ile ara yoldan caddeye çıkan seyis Resul Taş'ın (40) kullandığı 01 AZF 225 plakalı elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Taş yola savruldu. Ağır yaralanan Taş, olaydan 8 gün sonra bugün tedavi gördüğü hastanede öldü. Kazaya sebep olan sürücü İ.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa