Adana'da Kırmızı Işıkta Cam Silen Şahıslar Sürücülere Taciz Ediyor

Adana'nın kırmızı ışıkta duran araçların camına aniden dayatılan bezler, ardından gelen para taleplerinde bulunan şahıslar özellikle para alamadıklarında agresif tavırlarıyla hem trafiği hem de sürücülerin güvenliğini tehdit ediyor. Yaşanan o anlardan biri de kameraya saniye saniye yansıdı.

Kentin birçok işlek noktasında cam silen şahısların sürücülere yönelik tacizleri vatandaşları canından bezdirdi. Kırmızı ışıklarda duran araçların camına aniden yapışan kişiler, cam silme bahanesiyle para istiyor. Özellikle para vermek istemeyen sürücüler, zaman zaman hakarete, hatta tehdide maruz kalıyor. Sürücülerin büyük bölümü yaşanan bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirirken, en büyük mağduriyeti de kadın sürücüler yaşıyor. Cam silmeye çalışan şahısların aniden araca yönelmesi, özellikle tek başına seyahat eden kadınlarda korkuya yol açıyor.

D-400 karayolunda kırmızı ışığın yanmasıyla araçların önüne geçip cam silme bahanesiyle dilenen kişiler dron ile görüntüledi. İki cam silen şahıslar, bir otomobil sürücüsü para vermeyince çılgına döndü. İki şahsın çılgına dönmüş vaziyette çalılıkların arasında kesici-delici alet araması kameralarına yansıdı. - ADANA