Adana'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Adana'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Sarıçam Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan H.T. yönetimindeki otomobil, kavşakta ilerleyen S.K.'nin (68) kullandığı motosiklete çarptı. S.K., çarpışmanın etkisiyle yerde metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA