Adana'da Keskin Viraj Kazalarını Önlemek İçin Güvenlik Kamerası

Seyhan ilçesinde bir esnaf, keskin viraj nedeniyle sıkça meydana gelen kazaları kayıt altına almak amacıyla iş yerine güvenlik kamerası taktırdı. Mahalle sakinleri, kazaların önlenmesi için yolun düzeltilmesini talep ediyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir esnaf, keskin viraj nedeniyle Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda meydana gelen kazaları kayıt altına almak için iş yerine güvenlik kamerası taktırdı. Bölge esnafı ve sakinleri yolun bir an önce düzeltilmesini talep etti.

Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesindeki Mehmet Fuat Diblan Bulvarında keskin viraj nedeniyle yaşanan kazalarda çok sayıda vatandaşın aracı zarar gördü, yaralananlar oldu. Mahalle sakinleri ile esnaf sürekli kazaların meydana geldiği yolun uygun şekilde düzeltilmesini istiyor.

"Kazaları kayda almak için iş yerine güvenlik kamerası taktırdı"

Bölgede esnafından Yalçın Parmak (41) ise meydana gelen kazaları kayda almak için iş yerine güvenlik kamerası taktı. Parmak'ın iş yerine güvelik kamerası taktıktan sonra da keskin virajda çok sayıda kaza meydana geldi, kaza anları ise görüntülere yansıdı. Artık kazalardan bıktıklarını aktaran Parmak, "Her gün virajda kaza oluyor. Buraya bir önlem alınması gerekiyor. Çok sayıda araç zarar gördü. Bunu belgelemek için iş yerime güvenlik kamerası taktırdım. Bazı günler birden fazla kaza oluyor" dedi.

"30 yıldır bu mahallede oturuyorum sürekli kaza oluyor"

30 yıldır mahallede yaşadığını belirten Yusuf Kenan Ağır (73) da, "Bu bulvar yapıldığından bu yana çok kaza oldu. Belki 300 kaza olmuştur. Yaralananlar oldu, aracı zarar görenler oldu. Kaza nedeniyle araçlar ya kaldırıma vuruyor ya da yan taraftaki evin bahçesine uçuyor. Bu durumdan çok rahatsız olduğumuzu söylemek isterim. Buraya yetkililer bir önlem alsın" diye konuştu. - ADANA

