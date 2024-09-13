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Adana'da Kerestecide Yangın Büyümeden Söndürüldü

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Kozan ilçesindeki bir kerestecide çıkan yangın, sanayi sitesinde nöbetçi kalan esnafın hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesi, diğer iş yerlerinin de zarar görmesini önledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kerestecide çıkan yangın, sanayi sitesinde nöbetçi kalan esnaf sayesinde büyümeden söndürüldü.

Kozan'da Varsaklar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesindeki kerestecide saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Sanayide gece mesaisine kalan esnafın yangını görüp haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangın erken müdahaleyle diğer iş yerlerine sıçramadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik 3-sayfa İtfaiye adana Yaşam Kozan

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