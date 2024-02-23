Üye Girişi
Haberler

Adana'da kent merkezinde otomobilde silahlı saldırı: Genç ağır yaralandı

Güncelleme:

Adana'da kent merkezinde gündüz vakti otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen bir genç, kasklı motosikletli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da kent merkezinde gündüz vakti otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen bir genç, kasklı motosikletli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Olay, 17 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran G. (19) kullandığı otomobili ile seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kentin göbeğinde kurşun yağmuruna tuttular

Şüpheliler, Baran G. kırmızı ışıkta beklediği sırada motosiklet ile yanına geldi. Kasklı olan şahıslar aracın açık olan penceresinden içeri, şehrin en işlek caddesinde insanlara aldırış etmeden tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. Olayda ağır yaralanan Baran G. araçta bulunan diğer yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin tedavisi devam ederken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve KGYS'yi incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Olay Güvenlik Adana Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gonca Vuslateri evli mi? Gonca Vuslateri'nin sevgilisi kim? RAMAZAN BAYRAMI 2024: Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı tarihi! BERAT KANDİLİ ANLAMI NEDİR? Berat Gecesi'nde ne oldu? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ 2024! Cumartesi günü sağlık ocağı açık mı? Kızılcık Şerbeti 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Üsküdar Belediyesi hangi parti? Üsküdar Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçildi? BAŞAK DOLUNAYI ne zaman? Başak dolunayı etkileri neler? Başak dolunayı yarın mı? İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan 'Dağlara mı Yazdın' şarkısının sözleri nelerdir? 2024 DGS NE ZAMAN? DGS başvuruları hangi tarihte? Mustafa Yaman kimdir? AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman kim, nereli? Selen Görgüzel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi! TÜİK RAPORU VERİLERİ! 2023'te kaç kişi boşandı, kaç kişi evlendi? İlk evlenme yaşı kaç oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024| İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İSKİ, ASKİ güncel baraj doluluk seviyesi! Veysi Kurt kimdir? TCDD Genel Müdürü atanan Veysi Kurt kaç yaşında, nereli? Veysi Kurt hayatı ve biyografisi! Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title