Adana'da Kenevir Sera Operasyonu: 51 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında kenevir serası ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 51 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar ve bir terazi bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında kenevir serası ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ceyhan'da bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, iklimlendirme ve ışıklandırma sistemi kurularak sera haline getirilen odaya ekili vaziyette 51 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar ve bir terazi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda Murat A. gözaltına alındı. - ADANA