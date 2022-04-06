Adana'da kenevir eken 3 kişi yakalandı - Haberler

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Adana'da kenevir eken 3 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da kenevir eken 3 kişi yakalandı

Adana'da kenevir bitkisi ektiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kenevir bitkisi ektiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesine bağlı Ağaçpınar Mahallesi ile Çukurova ilçesine bağlı Küçükpınar Mahallesinde bazı şahısların kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden belirtilen mahallelerde 3 şahsın ikametinde arama yapıldı.

Aramalarda, toplam 135 kök kenevir bitkisi, 10 gram kubar esrar maddesi, 2 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kenevir, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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