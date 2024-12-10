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Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kebapçıya motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, tabanca ile ateş açtı. Saldırıda kebapçı çalışanı ağır yaralandı. Olay sonrası polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da bir kebapçıya tabanca ile ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, motosiklet ile yaklaştığı kebapçıya tabanca ile ateş açtı. Saldırıda kebapçı çalışanı Şehmus Y., boynundan vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırgan, motosikletiyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ifade üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şehmus Y., ambulans ile kaldırıldığı hastanede tadevi altına alındı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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