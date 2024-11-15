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Adana'da Kazada Hayatını Kaybeden Güvenlik Görevlisinin Ailesi 'Makas Atan Otomobil' İddiasında Bulundu

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Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaparak hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Abdulkadir Kaplan'ın ailesi, kazaya makas atan bir otomobilin neden olduğunu öne sürerek, bu sürücünün bulunmasını talep etti.

Kazada ölen güvenlik görevlisinin ailesinin 'Makas atan otomobil"' şüphesi

Eşi kazada ölen Yasemin Kaplan:

"Suçlu varsa hak ettiği cezayı çeksin"

ADANA - Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin ailesi, kazaya makas atan bir otomobilin neden olduğunu öne sürüp kazanın aydınlatılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre kaza, 8 Kasım günü öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Adana Doğu çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi 2 çocuk babası Abdulkadir Kaplan evinden çıkıp iş yerine doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken Kaplan'ın cansız bedeni otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verildi.

Makas atan sürücü iddiası

Öte yandan Kaplan ailesi, kazadan sonra olay yerine gittiklerinde bir görgü tanığının 'Makas atan gri bir otomobil vardı' demesi üzerine polise başvurup Abdulkadir Kaplan'ın makas atan sürücü nedeniyle kaza yaptığını bildirip olayı araştırmalarını istedi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Abdulkadir Kaplan'ın eşi Yasemin Kaplan (45), "Benim eşim çok dikkatli araba sürerdi. Hiçbir rahatsızlığı da yokken bir anda kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Bize makas atan bir sürücünün olduğu söylendi. Bu sürücünün biran önce bulunmasını istiyoruz. Biz günlerdir uyku uyuyamıyoruz, onun da uyumamasını, cezasını çekmesini istiyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Abdulkadir Kaplan'ın baldızı Sevgi Pul ise eniştesinin ölümüyle üzüntü yaşadıklarını anlatarak, "Eniştemin ani ölümü sonucu 2 evladı babasız kaldı. 13 yaşındaki Hüma ve 19 yaşındaki Mert Miraç artık babasız büyüyecek. Bu makas atan sürücü hak ettiği cezayı alsın. Biran önce bulunmasını istiyoruz. Görgü tanığı gri bir otomobilden bahsetti. Bu otomobili bulmak zor olmamalı" dedi.

Adana'da Kazada Hayatını Kaybeden Güvenlik Görevlisinin Ailesi 'Makas Atan Otomobil' İddiasında Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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