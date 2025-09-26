Haberler

Adana'da Kaza: İnfaz Koruma Memurları Hayatını Kaybetti

Adana'da Kaza: İnfaz Koruma Memurları Hayatını Kaybetti
Adana'nın Sarıçam ilçesinde infaz koruma memurlarının bulunduğu otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 memur hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da infaz koruma memurlarının bulunduğu otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İnfaz koruma memurları Berk Öztürk, Beyaz Fidan Şahin ve F.B. iş çıkışı evlerine dönmek için yola aynı araca bindi. Berk Öztürk'ün kullandığı 06 AAP 684 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen B.Ö. idaresindeki 33 AVG 307 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye cankur ekipleri, araç içerisinde sıkışan Öztürk, Beyaz Fidan Şahin ve F.B. çıkartıp ambulansla hastaneye sevk etti. Öztürk ve Şahin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki memurun cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. F.B.'in hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücü ise B.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
