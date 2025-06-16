Adana'da Kayıp Genç Adamın Cesedi Drenaj Kanalında Bulundu

Adana'da Kayıp Genç Adamın Cesedi Drenaj Kanalında Bulundu
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaybolan 32 yaşındaki Salih Tel'in cesedi, drenaj kanalında bulundu. Olayla ilgili iki arkadaşı gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç adamın drenaj kanalında cesedi bulundu. Ölen şahsın iki arkadaşının polis tarafından gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki portakal bahçelerinin çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Tel (32), 14 Haziran Cumartesi akşamı arkadaşları M.C. ve C.Ç. ile birlikte alkol almak için drenaj kanalı kenarına gitti. Ancak gece boyunca eve dönmedi. Endişelenen eşi Kader Tel, kocasından haber alamayınca sabah polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan M.C. ve C.Ç., Tel'in içki sırasında yüzünü yıkamak için kanala doğru gittiğini, ancak bir daha geri dönmediğini söyledi.

İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatan ekipler, Tel'e ait motosiklet ve terlikleri drenaj kanalının kenarında buldu. Devreye giren İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nin dalgıç polisleri, yaptıkları arama sonucunda, şahsın cansız bedenine Akdeniz Mahallesi yakınlarında ulaştı.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Tel'in o gece birlikte olduğu iki arkadaşı M.C. ve C.Ç. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından iki şahıs serbest kaldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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