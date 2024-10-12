Üye Girişi
Haberler

Yengesini dövüp ardından babasının evini yakan şüpheli, "Elim değmiş olabilir" dedi

Yengesini dövüp ardından babasının evini yakan şüpheli,
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kişi, eşinden gördüğü şiddetten dolayı babasının evine sığınan yengesini darp ettikten sonra onun evine molotof kokteyli attı. Olayla ilgili tutuklanan şüpheli Mert Yiğit Ö., ifadesinde 'Ben kimseye vurmadım, elim değmiş olabilir' dedi.

Adana'da önce yengesini darp edip, ardından sığındığı babasının evine molotof kokteyli atan kayınbiraderin ifadesinde, "Ben kimseye vurmadım, elim değmiş olabilir" dediği öne sürüldü. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 10 Ekim günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fadime Ö. bir süredir eşi Eren Ö.'den şiddet görüyordu. Gördüğü şiddete dayanamayan kadın babası Osman G.'nin evine gitti.
Eren Ö., cep telefonuyla eşiyle konuştuğunda eve gelmesini istedi ancak Fadime Ö. gelmeyeceğini söyledi. Bunun ardından Eren Ö.'nün kardeşi Mert Yiğit Ö., arkadaşı M.S. (17) ile birlikte yengesinin kaldığı eve gitti.
Yengesini dövdü, sonrada evini kundakladı
Mert Yiğit Ö., yengesi Fadime Ö. ile konuşarak evine dönmesini istedi. Fadime Ö., eve dönmek istemediğini belirtince Mert Yiğit Ö. tarafından darp edildi. Daha sonra evden çıkan Mert Yiğit Ö., yengesinin babası Osman G.'nin evine molotof kokteyli atarak ateşe verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayın şüphelileri Mert Yiğit Ö. ve arkadaşı M.S.'yi sokakta kıskıvrak yakaladı.
"Elim değmiş olabilir"
Mert Yiğit Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Geri evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak ben kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sinirlenip, dışarı çıktım. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Yiğit Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.S.'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tutuklama Politika 3-sayfa adana Suç

DEM Parti, Öcalan hamlesiyle Bahçeli'nin elini havada bırakacak

Bahçeli'nin eli havada kalacak

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var

 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu

Tepki çeken açılışa skandal savunma
Yüksek limitli kredi kartlarına katkı payı haberleri sonrası limit düşürme talepleri patladı

İnsanlar limitleri düşürmek için kuyruğa girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.