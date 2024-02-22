Adana'da kaybolan genç, borcu yüzünden kaçırılıp öldürüldü iddiası

Adana'da 25 yaşındaki Muhammet Akan, bir yıldır kayıp olarak aranırken, ailesi kan donduran iddia ortaya attı. Aile, evlatlarının tekstil işi yaptığını ve borcu olduğunu, borcuna karşılık komşuları tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü öne sürdü. Acılı anne, "Oğlum yaşıyorsa bulunsun, yok öldüyse de bir mezarı olsun" diyerek ağladı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Muhammet Akan, yaklaşık 2 sene önce arkadaşı A.B. (27) ile Reşatbey Mahallesi'nde giyim mağazası açtı. İddiaya göre, işlerin bir süre sonra kötü gitmesi üzerine A.B., tefeciden para aldı ve Muhammet Akan'ı borçlandırdı ancak Akan, borçları ödeyemedi.

Askere giderken kaçırıldı

2022 yılının Aralık ayında Muhammet Akan için ailesi asker kınası düzenledi ve genç askere gönderildi. Aile 20 gün evlatlarıyla askerdeymiş gibi konuşurken 20 gün sonra A.B., Akan'ın ailesini arayıp, 'Oğlunuz benim yanımda. Bana borcu var. Borcunu ödemeniz karşılığında onu bırakırım' dedi. Çaresiz baba İsmail (55) ise evladını serbest bırakması karşılığında A.B.'ye 500 bin lira para verdi.

Oğlu geldi, hiçbir şey anlatmadı

Ocak ayında ise Muhammet Akan serbest bırakıldı, geri eve döndü ancak hiçbir şey anlatmadı. Akan, sosyal medya üzerinden kıyafet satarak yeniden çalışmaya başladı.

8 Şubat'ta ortadan kayboldu

8 Şubat 2023 tarihinde ise Muhammet Akan, sabah saatlerinde 'işe gidiyorum' diyerek evden çıktı. Akşam saatlerinde ise karşı komşu M.Ç. (25), Akan'ın ortağı A.B. ve aileleri eve gelip, 'Oğlunuz ortadan kayboldu. Bize 4 milyon lira borcu var. Tefeciden onun adına biz para çektik' dedi. Aile ise evlatlarını her yerde aradı ancak bulamayınca polise gidip başvurdu.

3 Temmuz'da ortaya çıktı

3 Temmuz'da polis ekipleri aileyi arayıp 'Oğlunuz şu anda Adana Adliyesi'nde ifade veriyor' deyince İsmail ve Emine Akan çifti hemen adliyeye gitti ve evlatlarını buldu. Acılı anne ve babanın bütün ısrarlarına rağmen Muhammet Akan eve dönmeyi kabul etmeyip, "Borcum var. Antalya'da kalıyorum 1-2 ay sonra geleceğim. Aralık ayında bedelli askerliğim var. Oraya gideceğim" dedi.

7 aydır hiç haber alınamadı

Acılı aile evlatlarını bırakıp eve dönerken, Muhammet Akan birkaç kez ailesini aradı. En son Temmuz ayında alacaklılar tekrar eve gelip aileye, "Muhammet borcunu ödemezse senin engelli evladını, Muhammet'i ve sizi öldüreceğiz" tehdidinde bulundu. Muhammet Akan ise o günden sonra ailesini hiç aramadı ve Aralık ayında gitmesi gereken bedelli askerliğe de gitmediği ortaya çıktı.

Polis ekiplerine de durumu anlatan aile, polis ekipleriyle birlikte her yerde evlatlarını arıyor.

"Onu çok özledim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Emine Akan, "Benim oğlum öldürüldüyse bir mezarı olsun. Gidip toprağıyla avunayım. Onu çok özledim. Hayatından endişe ediyorum. Oğlum bize çok düşkündü ama aylardır haber alamıyoruz. En son Temmuz ayında gördüm. Eve gelsin diye yalvardım ama gelmedi" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"Oğluma her şeyi yapmış olabilirler"

Baba İsmail Akan ise evladının hayatından endişe duyduğunu belirterek, "Oğlum öldürüldüyse mezarı ya da hapisteyse bilelim. Ne olduğunu bilelim, belirsizlik içinde yaşamak istemiyoruz. Alacaklılar tehdit ettiler. Biz korktuk ama bu kadar uzayacağını bilmedik. Oğlumuz gelsin, çalışsın borcu varsa ödesin dedik. Bizim oğlumuzun niye borcu var. Herkes gelip 'oğlun günde 15 bin lira para kazanıyor' diyorlardı. Ne oldu o para biz bilmiyoruz. Bu borç niye azalmıyor. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Oğluma her şeyi yapmış olabilirler" ifadelerini kullandı.

"Oğlumun hayatından endişe duyuyorum"

Oğlunun askere giderken kaçırıldığını da anlatan Akan, "Bu A.B., benim oğlumun asker kınasına geldi, eğlendi sonra da otobüsün önünü kesip oğlumu kaçırdı. 20 gün boyunca biz oğlumuzla asker diye konuşuyorduk. En son oğlumun kaçırıldığını öğrendim. Ben borçların bir kısmını ödedim, oğlumu geri aldım ama benim ödediklerim çok ufak bir kısmıymış. Ben 500 bin lira ödedim ama şu anda 4 milyon lira borç var diyorlar. Benim oğlum bedelli askerliğe de gitmedi. İnsan ateşin içinde olsa dahi gidip askerliğini yapar. Ben oğlumun hayatından endişe duyuyorum" dedi.

Öte yandan, alacaklıların eve geldiği anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA