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Adana'da Kaybolan 3 Çocuk Babası Aranıyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık günü evden çıkan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu, jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Ailesi ve jandarma ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık günü evden çıkan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu, jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Kozan'da 13 Aralık günü evden çıktıktan sonra otomobili Mansurlu yolunda bulunan 3 çocuk babası 33 yaşındaki Mustafa Hakkulu'ndan haber alınamıyor. Hakkulu için ailesi ve jandarma ekipleri seferber oldu.

Kozan-Mansurlu yolunda jandarma özel eğitimli köpekler ve arama ekipleri tarafından narenciye bahçeleri arasında her yerde aranan Hakkulu'nun annesi ve babası, oğullarının bulunması için gözyaşları ile arama çalışmalarını takip etti.

Baba Mehmet Hakkulu 01 ABF 313 plakalı aracı ile Kayseri-Mansurlu yolunda aracın terk edilmiş halde bulunduğunu ve oğlunun başına bir şey geldiğinden endişelendiğini kaydederek, "Oğlumun eşi ile sorunları vardı, ayrı yaşarlardı. Birden kayboldu ortadan. Ama kayıp ama öldü bunu bilmiyoruz. Öldürülmesinden endişe ediyoruz. En son cuma günü çarşıda karşılaşmıştık konuşmadık. Dün okuldan çocuklarını almış berbere götürüp tıraş ettirmiş ve annesine teslim etmiş. Bu tarafa gelmiş ve 16.00'dan sonra hiç haber alınamadı. Evli, 3 çocuğu vardı, eşinden ayrıydı. Ev almış eşine vermişti eşi ile nikah da yoktu. Sıkıntılı bir durumdaydı" diye konuştu.

Anne Zühre Hakkulu ise 7 evladı olduğunu ve bu oğluna çok düşkün olduğunu gözyaşları içinde anlatıp, "Eşi ile sorunları vardı. Dün eşine çiçek alıp götürmüş barışmak istemiş eşi kabul etmemiş. Oğlumun parça dükkanı vardı onu da devretmiş. Oğlum ne olur beni görüyorsan, yaşıyorsan gel. Benim sana ne kadar düşkün olduğumu biliyorsun. Bir hafta yanında kaldım bana hiçbir derdini söylemedin. Ne olur gel çocukların ağlıyor" diyerek oğluna seslendi.

Yeğen Mustafa Sarıboğa da dayısının her yerde jandarma tarafından arandığını, dayısının boşandığı eşiyle sorunları olduğunu söyledi.

33 yaşındaki genç bölgede jandarma ekipleri tarafından kurulan özel ekip ile her yerde aranıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aralık Kozan Adana Polisiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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