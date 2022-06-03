Adana'da kavşaklarda dilenen ve cam silen 80 kişi yakalandı - Haberler

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Adana'da kavşaklarda dilenen ve cam silen 80 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da kavşaklarda dilenen ve cam silen 80 kişi yakalandı

Adana'da kavşaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik yapılan uygulamada 80 kişi yakalandı.

Adana'da kavşaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik yapılan uygulamada 80 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere 22 bin 160 TL para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timler Amirliğine bağlı ekipleri, seyir halinde kavşaklarda dilencilik yapan ve cam silen kişilere yönelik asayiş uygulaması yaptı. Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde yapılan seyir halindeki uygulamada 80 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere toplam 22 bin 160 TL para cezası uygulandı. Yaşı küçük 6 kişiye de dilencilik ve satıcılık yapmaktan adli işlem yapıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Adana 3. Sayfa Haberler

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