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Adana'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Yüreğir polisi, kasten öldürme suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan Serkan Şarkman'ı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Adana'da kasten öldürme suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlüyü Yüreğir polisi yakaladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Suluca Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği Serkan Şarkman'ı durdurdu. Şarkman'a yapılan GBT sorgusunda kasten öldürme suçundan 17 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Kelepçe takılan hükümlü polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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