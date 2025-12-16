Cinayetten 26 yıl ceza yedi, göl kenarında gezerken yakalandı

Adana'da kasten öldürme suçundan 26 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, göl kenarında gezerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı. Kentteki KGYS kameralarından iz süren polis, hükümlüyü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda olduğunu tespit etti. M.F., göl kenarında gezindiği sırada polisin anlık baskını ile yakalandı.

Emniyete götürülen hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin de tamamlanmasının ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA