Adana'da Kasksız Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kasksız sürücü, arkasında başka bir kişi daha bulunurken önünü kaldırdığı motosikletle otomobile çarptı. O anların güvenlik kamerasına yansıdığı kazada, motosikletteki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Adalet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Seydi Satılmış idaresindeki motosikletin önünü kaldırıp giderken dengesini kaybedip park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Cengiz Satılmış, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görüp yardıma koşanların haber vermesiyle bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından durumları hafif olduğu öğrenilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA