Adana'da Kardeş Kavgası: Bir Kişi Öldü, Diğeri Yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla öldürüldü, diğeri ise yaralandı. Sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı 2 kardeşten birini bıçakla öldürdüğü, diğerini de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik" indirimiyle 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde 23 Ağustos 2021'de küfürleşme sonucu çıkan kavga neticesinde sanığın Tarık B'yi (24) bıçaklayarak öldürdüğünü, kardeşi Remzi B'yi de yaraladığını belirterek, H.A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık H.A, maktul ile arasında herhangi bir husumet olmadığını ileri sürerek, "Tarık bana küfretti. Kardeşi Remzi de beni darbetti. Ben de yanımda bulunan bıçağı hedef gözetmeksizin salladım. Bıçağın kime denk geldiğini görmedim. Amacım kendimi savunmaktı. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı H.A'nın cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirdi. Heyet, sanık H.A'yı Remzi B'ye yönelik eylemi nedeniyle de "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 2 ay 15 gün hapse çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

H.A, 23 Ağustos 2021'de bıçakladığı Tarık B'yi öldürdüğü, kardeşi Remzi B'yi de yaraladığı iddiasıyla 24 Ağustos'ta tutuklanmıştı.